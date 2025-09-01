日本サッカー協会は１日、米国遠征（６日メキシコ戦、９日米国戦）に臨む日本代表に選出されたＤＦ安藤智哉が、怪我のため不参加になったと発表した。追加招集選手は「決まり次第お知らせします」としている。７月の東アジアＥ―１選手権で代表デビューを飾った安藤は、初めて欧州組を含む日本代表に選出されていた。８月３１日に行われた第２８節柏戦でフル出場していたものの、無念の辞退となった。ＤＦではかねて長期離脱