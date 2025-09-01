フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、女優の本田翼が、同ブランドを身にまとって登壇。白のノースリーブのトップスに白のプリーツスカートの清楚（せいそ）なファッションに、キュートな笑顔で、詰めかけた報道陣は「初めてナマで見られて幸せ」「好きやわ〜」などとため息を漏らしていた。司