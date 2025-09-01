8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）で、SUPER EIGHTの横山裕がチャリティーマラソンに挑戦した。炎天下のなか、ゴールまで走り切る姿は、多くの視聴者の心を打ち、会場にも感動が広がった。今回のマラソンで集まった募金額は、昨年にお笑い芸人やす子が走った際の5億493万6310円を大きく上回り、7億40万8600円に達した。寄せられた募金は、児童養護施設をはじめ、経済的な支援を必要とする子