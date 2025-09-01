1日午後3時30分ごろ、鹿児島県・トカラ列島近海を震源とする地震が発生しました。気象庁によると、震源地は北緯29.4度、東経129.4度で、震源の深さは約20km。地震の規模はマグニチュード4.2と推定されています。この地震で、鹿児島県十島村の悪石島で震度4を観測しました。なお、この地震による津波の心配はありません。