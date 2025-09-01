黄河上・中流域アルシャー盟ウランプハ砂漠区間砂防・生態系修復プロジェクトの対象区域。（８月１日、ドローンから、アルシャー＝新華社記者／李志鵬）【新華社アルシャー9月1日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟は近年、「地域の実情に合わせて資源を活用、災害に備え、総合的に管理する」という原則に基づき、黄河上・中流域に位置するウランプハ砂漠区間（通称「閻王の鼻」）の砂防・生態系修復プロジェクトを推進してい