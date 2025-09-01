1日午後3時30分頃、トカラ列島近海を震源とするマグニチュード4.2の地震が発生し、鹿児島県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要1日午後3時30分頃、鹿児島県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地はトカラ列島近海(北緯29.4度、東経129.4度)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測さ