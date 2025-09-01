Áí³Û6000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁ´¿ÈÈþÍÆÀ°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡Ê30¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖµÙÆü¥µ¥¦¥Ê¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ß¤Ä¤±¤¿¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ê¡²¬¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö½÷¿À¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹ÌµÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡¢È¿Â§¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ