FST JAPANは、同社F＆B事業“自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー”にて、グルテンフリー専門の米粉パンを全国にお届けする通販サービスを2025年9月1日よりスタートします。 FST JAPAN「完全グルテンフリーパン」 FST JAPANは、同社F＆B事業“自由が丘ベーカリー／自由が丘パティスリー”にて、グルテンフリー専門の米粉パンを全国にお届けする通販サービスを2025年9月1日よりスタートします。 同店の