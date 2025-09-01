バンダイは、2025年に期間限定で上映予定のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』より、Blu-ray・DVDと劇中に登場する「チョコらっパゴチゾウ」がセットになったスペシャル版(初回生産限定)「仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ DXチョコらっパゴチゾウ版」(Blu-ray14,850円、DVD13,750円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付中、2026年6月発送予定。2026年6月発