今井美樹が歌うNHKみんなのうたの新曲「青空とオスカー・ピーターソン」が10月からオンエアされることが決定した。みんなのうた初登場となる。本作は来年歌手デビュー40周年を迎える今井美樹が、子どもの頃に両親と行った実際のドライブ旅のエピソードをヒントに書かれた歌詞を、シティポップの空気感を持つサウンドにのせて歌いあげる心地良い1曲となっている。映像は80年代風アニメーションを得意とする映像集団NOSTALOOKが、「