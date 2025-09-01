マカロニえんぴつが書き下ろした楽曲「ハナ」が、5分間の音楽番組『NHKみんなのうた』2025年10-11月にて放送されることが決定した。作詞ははっとり(Vo)、作曲は高野賢也(B)が担当した楽曲「ハナ」のテーマは“犬の飼い主への思い”だ。愛犬家でもあるはっとりが犬の目線で綴った歌詞に、高野が手がけたメロディが合わさった温かみのある楽曲に仕上がっている。アニメーションは手描きの柔らかなタッチで CMや子ども向け教材を数多