8月の主なブランド別新車販売台数8月の国内新車販売台数は、前年同月比8.3％減の30万1221台となり、2カ月連続で減少した。新型車の導入が少なかったことが原因で、特に経営再建中の日産自動車の落ち込みが目立った。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が1日発表した。軽自動車は4.3％減の11万4627台だった。首位スズキは2.6％減の3万9653台。ダイハツ工業が1.6％減の3万4295台と続いた。秋に軽ワゴン「ルークス