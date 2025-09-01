Lifehacker 2025年8月8日掲載の記事より転載 ついに、OpenAIの最新モデル「GPT-5」が公式に発表されました。同社は「いつもより長め」と予告されたプレゼンテーションで、この新モデルを大々的にお披露目。約1時間半にわたるイベントでは、GPT-5がもたらす具体的な変化や、実用的な使い方について詳しく解説されました。もっとも、情報の一部は木曜の朝にリークされてしまっていたようですが。▼編集部レポートはこちら OpenAIが「