もう効果音探しは終わりにしよう！ “欲しい音”を文字で打つだけ、魔法のようなAI効果音ジェネレーター「Waves Place」爆誕！動画作りや音楽制作の真っ最中、「イメージ通りの効果音が見つからない……」なんて頭を抱えた経験、ありませんか？そんな全国のクリエイターの皆さん、お待たSEしました！ まるで魔法のように、テキストを入力するだけで“欲しい音”をAIが作り出してくれる、夢のようなWEBサービスが登場です！