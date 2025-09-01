¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤è¤ê¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È-¤Ï¤Ô¤Ñ¤ìver.-¡×(3,520±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î1Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2025Ç¯12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È-¤Ï¤Ô¤Ñ¤ìver.-¡×(3,520±ß)¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È-¤Ï¤Ô¤Ñ¤ìver.-¡×¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò