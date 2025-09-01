テクニカルポイントユーロドル、揉み合いレンジの上限、１．１７５０付近がポイント 1.1778エンベロープ1%上限（10日間） 1.1736ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1725現値 1.166210日移動平均 1.1659一目均衡表・転換線 1.1657一目均衡表・雲（上限） 1.165421日移動平均 1.1586一目均衡表・基準線 1.1572ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.1545エンベ