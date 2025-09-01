ドル円の下げを受けて豪ドル円、NZドル円終盤に下げる＝オセアニア為替概況 10時半の7月豪住宅建設許可が6月の10％を超える力強い伸びから一転してマイナス8.2％と大きく落ち込んだこともあり、豪ドルは対ドルで0.6535と小幅ながら豪ドル売りとなった。市場予想の-5.0％も超える厳しい結果であった。もっとも早朝の0.6527には届かず反発。発表前の水準を超える動きも0.6549までと総じて狭いレンジ内での取引に躊躇している。