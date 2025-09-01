俳優の加藤清史郎（24）が1日、自身のインスタグラムを更新。マクドナルドの「チーチーてりやき」を手にした写真を投稿し、反響を集めている。マクドナルドのCMでロックバンド「LUNASEA」公認のコピーバンド「LUNACHEE（ルナチー）」のボーカリスト役を務めている加藤。そのビジュアルと熱いパフォーマンスが注目を集めている。「伝説の2週間、なんと明日で最終日です」と報告。チーチーてりやきのハンバーガーを手にし