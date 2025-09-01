気象庁によると、1日午後3時30分ごろ、地震があった。震源地はトカラ列島近海。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは4．2と推定。この地震による津波の心配なし。震度4を観測したのは、鹿児島十島村。