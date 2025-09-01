NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。オリックスは川瀬堅斗投手を抹消しました。プロ5年目を迎えた川瀬投手。昨季、待望の支配下を勝ち取ると、今季はシーズン序盤からブルペンを支える好投を披露します。その後1度抹消されるも、8月19日に再昇格。昇格後2試合目の登板となった23日の楽天戦では、先発・田嶋大樹投手が3回を投げ降板。代わって2番手として4回からマウンドにあがり、3回無失点と見事なロングリリーフを披露しました