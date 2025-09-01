香港の俳優ジャッキー・チェン（71）が1日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。アクション映画に対する思いを語った。主演映画「ベスト・キッド:レジェンズ」の公開記念舞台あいさつで来日したジャッキー。「私自身命がけで映画撮影しています」と前置き。撮影は「昼夜問わず」行われるとして「例えば午前中に足が折れても午後には作業を再開する、手が折れてもね」とそのストイックぶりを明か