BTS（防弾少年団）のJUNG KOOK（ジョングク）が相次ぐ自宅侵入事件に怒りをあらわにした。9月1日、JUNG KOOKは自身の誕生日を迎えてライブ配信を行った。JUNG KOOKは「今日も有酸素運動を何回かした。今は力がない」とし「竜山（ヨンサン）に、階段が僕の写真でラッピンクされているものがあるのを見た。そこでライブしようかとも思ったけど、ちょっと怖くなって家ですることにした」と口火を切った。JUNG KOOKが怖いと言った理由