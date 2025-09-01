石井食品とケンミン食品は27日、東京都江東区有明の東京臨海広域防災公園で、SNSで公募した家族連れなど25人を招き、防災啓発イベントを開催した。9月1日の「防災の日」を起点に防災意識が高まる中、石井食品の「いつでもミートボール」とケンミン食品の「焼ビーフン」を使い、公園内のテントで火起こし方法を学びながら即席でミートボールスパゲッティーを調理。「猛暑の中でも、瞬時に地震や津波が襲う可能性がある。非常時に身