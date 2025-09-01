演出家の石井ふく子氏が９９歳の誕生日を迎えた１日、自身が演出する舞台「石井ふく子白寿記念公演かたき同志」（２１日まで、大阪・新歌舞伎座）の上演後にあいさつに立った。終演後、再びどん帳が上がると、舞台にはＷ主演の藤山直美と高島礼子、そして石井氏の姿が。高島が「本日は石井ふく子先生のお誕生日です！」と明かすと、「ハッピバースデーふく子さーん」の合唱とともに、熊谷真実と金子昇によって誕生日ケーキを