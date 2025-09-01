バンダイは、『仮面ライダーガヴ』より「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」(4,180円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年9月1日16時より予約を受け付ける。2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」(4,180円)「DXライダーゴチゾウスペシャルセット-ストマック社ver.-」は、『仮面ライダーガヴ』のフ