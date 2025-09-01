松村沙友理と白洲迅がW主演を務めるLeminoオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』が、10月4日24時40分よりLeminoにて独占配信される。 参考：松村沙友理、“自分のなかで許しが出た”芝居への自信現在の乃木坂46に対する思いも 本作は、X（旧Twitter）で話題を集めたものすごい愛によるエッセイ『今日もふたり、スキップで～結婚って“なんかいい”』（大和書房刊）を原案に、平凡な毎日に潜む“なんかいい”