元日向坂46の俳優・齊藤京子（27）が9月1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）のフランス館に登場した。【全身カット】美しい…！ホワイトドレスでほっそり二の腕あらわな齊藤京子＆ヒコロヒー万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな競演が実現した。齊藤は『キョコロヒー』で