三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社、日興アセットマネジメントは１日、「アモーヴァ・アセットマネジメント」に社名を変更した。社名変更を機に海外事業も注力し、さらなる成長を目指す。東京都港区の本社で開いたイベントで、ステファニー・ドゥルーズ社長は「グローバルな運用会社のポジションを確立したい」と述べた。「外部の資源を使った成長も重要な目標だ」とも話し、国内外の企業と協力関係を広げることに意