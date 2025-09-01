伊藤園 [東証Ｐ] が9月1日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第1四半期(5-7月)の連結経常利益は前年同期比23.6％増の89.2億円に伸び、通期計画の257億円に対する進捗率は34.7％となり、5年平均の31.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.7％→6.4％に改善した。 株探ニュース