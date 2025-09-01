1日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数671、値下がり銘柄数745と、値下がりが優勢だった。 個別ではフォーシーズＨＤ、昭和パックス、エス・サイエンス、アールビバン、クボテックなど8銘柄がストップ高。京都きもの友禅ホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。コロンビア・ワークス、富士ピー・エス、日本ドライケミカル、三晃金属工業、鳥越製粉など107