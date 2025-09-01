1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ12092858.6 30490 ２. 日経Ｄインバ 28039 155.58858 ３. 野村日経平均 15030 200.5 43480 ４. 日経ベア２ 13909 121.3 217.7