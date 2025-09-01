【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也主演映画『８番出口』の大ヒットを記念して、最新ビジュアルが公開。さらに、9月12日よりMX4D、4DX、SCREENX、ULTRA 4DX、Dolby Cinemaの上映も決定した。 ■“異変”級の大ヒットスタート 映画『８番出口』は、8月29日に全国407館（IMAXを含む）で公開。公開から3日間（8月29日～8月31日）で観客動員671,840人、興行収入9億5391万900円を記録し、3日間の興行収入