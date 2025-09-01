1日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数242、値下がり銘柄数327と、値下がりが優勢だった。 個別ではイオレ、Ｄｅｆｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ、ＢＴＭがストップ高。Ｈｍｃｏｍｍは一時ストップ高と値を飛ばした。ＬｉｓＢ、ＧＶＡＴＥＣＨ、富士山マガジンサービス、ｃｏｔｔａ、ソーシャルワイヤーなど23銘柄は年初来高値を更新。イタミアート、インティメート・マー