JYPエンターテインメントのボーイズグループ・KickFlipが、9月22日に3rdミニアルバム『My First Flip』をリリースし、カムバックする。【写真】KickFlip、「サマソニ」で鮮烈ステージKickFlipは9月1日0時、公式SNSを通じて新アルバム『My First Flip』の収録曲『Band-Aid』のミュージックビデオティーザーとともに、9月22日18時にカムバックすることを正式に発表した。今回のカムバックは、今年5月に発表した2ndミニアルバム『Kick