金沢市の国の特別名勝・兼六園では初秋の風物詩、松のせん定作業が始まりました。兼六園では松の姿形を整えることで風通しを良くし、害虫の被害を防ぐせん定作業を春と秋の年に2回行っています。１日は庭師が小舟に乗って園内随一の枝振りを誇る唐崎松の新芽や古い葉を手で一枚一枚、取っていました。四国から観光で来たという夫婦は「せん定の一つ一つにすごく気を配ってるんですね。（兼六園でも）やっているんだなと思って見て