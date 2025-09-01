元宝塚星組トップスター柚希礼音がが1日、大阪・関西万博のフランスパビリオンのエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登壇した。老舗ジュエリーブランド「ショーメ」のネックレス、イヤリング、ブレスレットなどのジュエリーを着用してフォトコールに登場した柚希は特別展を鑑賞し「すばらしくて目の保養をさせてもらった」と喜び、「ショーメと言えば、240年以上の歴史があって、ナポレオンの御用達