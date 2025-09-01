９月の観測史上最高気温を更新した小田原市内＝１日午後神奈川県内は１日、高気圧に覆われて気温が上昇し、小田原市では３６・３度と９月の観測史上最高を更新した。横浜市中区（３５・６度）と海老名市（３５・０度）も猛暑日（最高気温３５度以上）となっている。小田原でこれまでに観測された９月の最高気温は、昨年９月２０日の３６・０度だった。今年は県内各地で最高気温の更新が相次ぎ、小田原では８月６日に３９・２度