登山家・野口健氏が、北海道・釧路湿原周辺での大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設に対し、「一緒にアクションを起こしませんか」と呼びかけ話題になっている。【映像】メガソーラー建設が進む釧路湿原（上空映像）豊かな自然に恵まれた、日本最大の湿原として知られる釧路湿原。特別天然記念物のタンチョウをはじめ、多くの貴重な動植物の生息地となっている。現在、その周辺で相次いでいるメガソーラーの建設が、彼ら