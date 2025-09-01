残り40試合。この記事を書いている段階で、北海道日本ハムファイターズの2025年シーズンレギュラーシーズンは残り40試合。40試合も残っていて、何という悲観的なタイトルの記事を書いているのか、と思う方もいるかもしれない。しかし、ファイターズは今年最高でも2位で終わることがほぼ確定したと言っても良いだろう。8月9日から敵地で行われた首位・福岡ソフトバンクホークス戦との三連戦。1-4、0-1、1-3と三連戦でわずか2点しか