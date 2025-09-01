◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）に挑戦する、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）が1日、横浜市内のジムで練習を公開した。シャドーなどで数分間体を動かすの