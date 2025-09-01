プロ野球・DeNAは1日、石田裕太郎投手を登録抹消しました。石田投手は8月30日の中日戦に登板。先頭にヒットを許すと初回から2点を先制されます。2回、4回、5回と三振の山を築き三者凡退に抑えます。6回に細川成也選手の犠牲フライで再び1点を奪われるも、7回は打者3人で仕留めました。7回102球を投げ、被安打5、8奪三振、3失点(自責点2)の成績。勝敗はつかず、7月2日の中日戦を最後に勝ちから遠ざかっています。今季は17試合に登板