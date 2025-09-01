NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。ヤクルトは下川隼佑投手を登録抹消しました。昨年のドラフト会議で育成3位指名を受け、オイシックスから入団した下川投手。前日8月31日に行われた広島戦に先発登板し、5回を投げ93球、8安打、3失点という内容でプロ初勝利をあげました。緩急を生かした投球が持ち味のアンダースロー右腕。ここまで2試合の先発を含む5試合の登板で1勝0敗、防御率3.46の成績です。