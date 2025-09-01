J1の浦和レッズは1日、本社を移転し、業務を行うことになったと発表した。今夏のFIFAクラブワールドカップに日本から唯一出場した浦和。AFCチャンピオンズリーグを3度制するなどJリーグを代表する“ビッグクラブ”だ。そんな彼らはこれまで、ホームスタジアムである埼玉スタジアム2002（埼玉県さいたま市緑区美園2-1）内に本社を置いてきた。しかし、埼玉スタジアム2002公園指定管理者としての業務が2025年3月31日で終了。現在は新