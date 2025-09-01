俳優織田裕二（57）が31日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。「踊る大捜査線」の青島刑事こと青島俊作のイメージが強いため、フジテレビ以外での刑事ドラマオファーは受けなかったが、「踊る〜」シリーズが終わったので、刑事物のオファーを受け始めている。映画「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」を取り終えて、ベテラン刑事和久平八郎役だったいかりや長介さんも亡くなって、“踊る