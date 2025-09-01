2025年９月１日、AFC U23アジアカップサウジアラビア2026予選（ミャンマーのヤンゴンで開催）に臨むU−22日本代表が選手の変更を発表。コンディション不良の嶋本悠大（清水エスパルス）に代わり、筑波大の矢田龍之介を追加招集する。矢田は高校進学時に10クラブ以上から勧誘された逸材で、23年開催のU−17ワールドカップにも出場。清水ユースから筑波大に進んだあとも順調に成長を遂げている司令塔タイプのボランチだ。ちな