大韓航空は、熊本〜ソウル/仁川線を10月26日から増便する。現在は週3往復を運航しており、これを1日1往復に増便する。機材はエアバスA220-300型機を使用する。所要時間は熊本発が1時間45分、ソウル/仁川発が1時間半。同路線はこの他に、ティーウェイ航空が1日1往復、アシアナ航空が週3往復を運航する。■ダイヤKE778熊本（19：10）〜ソウル/仁川（20：55）KE777ソウル/仁川（16：00）〜熊本（17：30）