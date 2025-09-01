日本国際博覧会協会は１日、大阪・関西万博の８月３０日の来場者数が１８万７４４９人となり、最多を更新したと発表した。夏休み中に繰り返し入場できる「夏パス」の使用期限（８月３１日）の前日で土曜日だったこともあり、駆け込みでの来場が増えたためとみられる。これまでの最多は、日本三大花火の一つとされる秋田県大仙市の「大曲（おおまがり）の花火」が会場で打ち上げられた６月２８日の１８万４９９０人だった。万博