２日の中日戦（バンテリン）に先発する阪神の村上頌樹投手が１日、甲子園での投手指名練習に参加した。キャッチボールなどで調整。前カードのＤｅＮＡ戦で３戦１８得点の“強竜打線”を警戒した。「昨日は藤浪さんで打順がいろいろ違いましたけど。その前の２試合は９点ずつ取っている。いい状態なのかなと思うんで、気をつけたい」中日相手には４試合に先発し、２勝０敗、防御率１・６７。バンテリンドームでは勝てていない