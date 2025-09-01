公務執行妨害の疑いで、自称・柏崎市に住む無職の男（32）が31日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は31日午後2時過ぎ、長岡市城内町の商業施設で職務質問をした警察官の胸を両手で1回押す暴行を加え、警察官の職務を妨害した疑いです。男は酒に酔った状態で長岡駅前の交番を訪れ、交番を出た後、駅構内で通行人に声をかけるなど絡み始めたということです。警察官がやめるよう注意し、小競り合いとなり、その際に