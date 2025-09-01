サッカー海外各リーグは８月３１日、各地で行われ、日本代表の米国遠征（６日メキシコ戦、９日米国戦）に選出された選手たちが、代表合流前最後の一戦で、各国で結果を残した。＊＊＊ドイツ１部リーグでは、マインツのＭＦ佐野海舟がアウェーのウォルフスブルク戦にフル出場した。試合は１―１で引き分けた。０―１で迎えた前半１２分、ゴール正面から右足でミドルシュートを放ったが、わずかに左に外れて天を仰いだ